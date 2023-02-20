"تعليم الأفلاج" تحتفل بـ"يوم التأسيس" بمعرض ومسرحيّة ومَسيرةً

وشهد الحفل الذي حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مَسيرةً بالخيول، ومعرضًا تشكيليًّا نُفِّذ بأنامل الطلاب والطالبات، تحت إشراف معلّميهم ومعلماتهم وقسمَي النشاط "بنين"، تحمل صور القيادة وعبارات اعتزاز وافتخار بمسيرة الوطن على امتداد ثلاثة قرون.