"تعليم الأفلاج" تحتفل بـ"يوم التأسيس" بمعرض ومسرحيّة ومَسيرةً

نظَّمت إدارة تعليم الأفلاج، صباح اليوم الاثنين، حفلًا بمناسبة "يوم التأسيس"، تضمَّنت فقراتُه مسرحيةً ومعرضًا تشكيليًّا.
وشهد الحفل الذي حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مَسيرةً بالخيول، ومعرضًا تشكيليًّا نُفِّذ بأنامل الطلاب والطالبات، تحت إشراف معلّميهم ومعلماتهم وقسمَي النشاط "بنين"، تحمل صور القيادة وعبارات اعتزاز وافتخار بمسيرة الوطن على امتداد ثلاثة قرون.
كما تضمَّنت الفعاليات كلماتٍ وطنية، وأناشيدَ؛ ابتهاجًا بـ"يوم التأسيس"، كذلك مسرحية بعنوان "يوم بدينا".
وتواصل مدارس الأفلاج احتفالَها بهذه المناسبة للأسبوع الثاني على التوالي، بالكثير من الفقرات والمسابقات والبرامج المتنوّعة.