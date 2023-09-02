"حركية" تنظم حفل زواج جماعي لـ122 من مستفيديها

وأشار إلى أن تنظيم حفل الزواج الجماعي في "حركية"، يعد ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقًا من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.