مبادرة لتشجير 3 آلاف شجرة في العرضيات بمشاركة جهات حكومية وخاصة

وتوزعت الأشجار المزروعة على عدد من الحدائق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية ضمن نطاق العرضية الجنوبية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والحد من آثار التغير المناخي، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في المدن والقرى.