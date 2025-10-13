مبادرة لتشجير 3 آلاف شجرة في العرضيات بمشاركة جهات حكومية وخاصة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، مبادرة بيئية نوعية لتشجير 3,000 شجرة، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية "مصنع تهامة"، وبالتعاون مع بلدية العرضية الجنوبية.
وتوزعت الأشجار المزروعة على عدد من الحدائق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية ضمن نطاق العرضية الجنوبية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والحد من آثار التغير المناخي، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في المدن والقرى.
وأعرب مدير مكتب الوزارة بالمحافظة عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والداعمين، مثمنًا التعاون المثمر من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وبلدية العرضية الجنوبية، ودورهم في إنجاح المبادرة.
كما وجّه شكره لرئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد المعشي، على مساهمته الفاعلة وتعاونه المستمر في موسم التشجير، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يجسد روح الشراكة والعمل الجماعي لخدمة البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.