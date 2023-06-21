"محافظ شقراء" يتفقد سير الاختبارات في المدارس ويطلع على أعمال اللجان

تَفَقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، صباح اليوم، سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام ١٤٤٤هـ بمدارس المحافظة.
وتفصيلًا، استهلّ محافظ شقراء جولته التفقدية بزيارة لمدرسة متوسطة اليرموك بمحافظة شقراء، وكان في استقباله لدى وصوله الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة؛ حيث الْتقى الطلاب والمعلمين، واطلع على سير الاختبارات والإجراءات المنفذة، واستمع إلى شرح مفصّل من مدير المدرسة عن أعمال اللجان.
بعد ذلك تَوَجه محافظ شقراء لثانوية الملك عبدالله، والْتقى منسوبي المدرسة، ووقف على أعمال الاختبارات واللجان، واطّلع على الاستعدادات التي هيّأتها المدرسة، لتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات.
وأشاد "البواردي" باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بقطاع التعليم؛ مثمنًا حرص أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتوجيهاتهما لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، كما نوّه بحرص وزارة التعليم على توفير كل المتطلبات والتجهيزات لمختلف المدارس.