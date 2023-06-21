"محافظ شقراء" يتفقد سير الاختبارات في المدارس ويطلع على أعمال اللجان

وأشاد "البواردي" باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بقطاع التعليم؛ مثمنًا حرص أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتوجيهاتهما لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، كما نوّه بحرص وزارة التعليم على توفير كل المتطلبات والتجهيزات لمختلف المدارس.