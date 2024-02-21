قدمت 200 فكرة ابتكارية.. "مساعي" تختتم مرحلتها الثالثة "تحكيم الأفكار" بالهاكاثون

اختتمت جمعيةُ مساعي الخيرية، اليوم، المرحلةَ الثالثة "تحكيم الأفكار" بانتهاء التحكيم المشاركة في الهاكاثون، والذي يهدف إلى خلق فرص الابتكار في كافة المجالات؛ حيث تقدم للهاكاثون أكثر من 200 فكرة ابتكارية ما بين حلول وأفكار في مختلف المجالات، ومن بينها تم ترشيح 52 مُرشحة و52 فكرة بعد الفرز من قبل محكمين معتمدين دوليًّا.