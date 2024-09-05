"تحقيق أمنية" تهادي 30 طفلًا بجدة من أصحاب الأمراض المزمنة

نظمت "تحقيق أمنية" السعودية في مدينة جدة، اليوم الخميس، حفلًا مع عدد من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة؛ بهدف تحقيق أمنيات ثلاثين طفلًا، بحضور أهاليهم، ويحصل كل طفل على الهدية التي كان يتمناها.