"تحقيق أمنية" تهادي 30 طفلًا بجدة من أصحاب الأمراض المزمنة

نظمت "تحقيق أمنية" السعودية في مدينة جدة، اليوم الخميس، حفلًا مع عدد من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة؛ بهدف تحقيق أمنيات ثلاثين طفلًا، بحضور أهاليهم، ويحصل كل طفل على الهدية التي كان يتمناها.
كان ذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بجدة ومكتب الخدمة المجتمعية لشركة المقاولات الدولية "IHCC"، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني "د. شادي خياط"، ومدير المشاركة المجتمعية مازن الغامدي، وعدد من مسؤولي التجمع.
تخلّل الحفلَ عدةُ فقرات مسلية للأطفال المرضى، عبّرت فيه "تحقيق أمنية" عن حب المجتمع لهم.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة "مكارم صبحي بترجي": إن التجارب الصعبة التي قد يمرّ بها الطفل مع المرض المزمن ومراحل علاجه، تلهمنا أن نقدم له ما يزرع سعادة في حياته، يكون لها دور في رفع معنوياته في مواجهة مرضه.
وأضاف: أن رسالة المؤسسة ليست فقط في تحقيق أمنيات أولئك الأطفال، بل أيضًا لخلق حالة من السعادة لدى جميع من حولهم من أهل وعاملين صحيين، وكل من له علاقة بحالة الطفل المريض، فتصنع المؤسسة أمثلة للتكاتف لإسعاد الغير.
يذكر أن "تحقيق أمنية" السعودية افتتحت عدة مكاتب لنشاطها في جدة ومكة والرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية؛ حيث تتواصل مباشرة مع أقسام الرعاية الاجتماعية بمستشفيات عدة بتلك المناطق؛ للبحث عن الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، لتعمل مع تلك المستشفيات على تحقيق أمنيات الأطفال.