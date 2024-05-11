طلاب وطالبات "تعليم الطائف" يؤدون اختبارات "نافس" غدًا

وقال مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إن اختبارات "نافس" تهدف إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، علاوة على دعم تحقيق مستهدفاتها.