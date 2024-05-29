محافظ الدوادمي يترأس الاجتماع الثاني للمجلس المحلي ويعتمد عدداً من التوصيات

ترأس محافظ الدوادمي، خالد بن محمد البابطين، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع التي تهدف إلى تنمية وتطوير المحافظة والمراكز التابعة بها.
وناقش الاجتماع العمل على تحديد مواعيد زمنية "رزنامة" لإقامة الفعاليات والمهرجانات في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وتهدف هذه الرزنامة إلى تعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية في المحافظة، وجذب الزوار والسياح، مما يساهم في التنمية الاقتصادية المحلية؛ بالإضافة لدراسة المعايير التي تنطبق على المدن الصحية للسعي نحو مُستهدف أن تكون محافظة الدوادمي أو أحد المراكز التابعة لها من المدن الصحية المعتمدة في المملكة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها النهوض بتطوير المحافظة في جميع النواحي، وذلك وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وركزت توصيات الاجتماع على تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين وترفع من مستوى جودة الحياة في المحافظة.
وأكد محافظ الدوادمي على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تأتي في إطار التوجيهات السامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة مناطق المملكة.