محافظ الدوادمي يترأس الاجتماع الثاني للمجلس المحلي ويعتمد عدداً من التوصيات

وناقش الاجتماع العمل على تحديد مواعيد زمنية "رزنامة" لإقامة الفعاليات والمهرجانات في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وتهدف هذه الرزنامة إلى تعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية في المحافظة، وجذب الزوار والسياح، مما يساهم في التنمية الاقتصادية المحلية؛ بالإضافة لدراسة المعايير التي تنطبق على المدن الصحية للسعي نحو مُستهدف أن تكون محافظة الدوادمي أو أحد المراكز التابعة لها من المدن الصحية المعتمدة في المملكة.