بحزمة رسائل توعوية.. "تعليم المجمعة" تحتفي بيوم "السعودية الخضراء"

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، بيوم مبادرة السعودية الخضراء؛ والذي يوافق 27 مارس من كل عام، وهي مبادرة وطنية طَموحة تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة.