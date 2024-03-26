بحزمة رسائل توعوية.. "تعليم المجمعة" تحتفي بيوم "السعودية الخضراء"

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، بيوم مبادرة السعودية الخضراء؛ والذي يوافق 27 مارس من كل عام، وهي مبادرة وطنية طَموحة تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة.
وأكّد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم أهمية المشاركة وتفعيل هذه المبادرة وإبراز جهود المملكة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية ودعم مبادرة السعودية الخضراء والعمل بطموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م في بناء مستقبل مستدام للجميع.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري أن الإدارة عملت على الخطة الإعلامية من خلال بث الرسائل الاتصالية التوعوية والتي سيتم نشرها من خلال حسابات الإدارة الرسمية وبمشاركة حسابات كافة مدارس تعليم المجمعة احتفاءً بهذا الشأن.