ضمت أعمالًا توعوية وبيئية.. "بلدية عنيزة" تُنفّذ 23 فرصة تطوعية خلال أربعة أشهر

نفّذت بلدية عنيزة، 23 فرصة تطوعية منذ مطلع العام الجاري 2023م، والتي ضمت عددًا من الأعمال التوعوية والبيئية؛ منها نظافة أماكن التنزه والأماكن العامة، وأعمال التشجير، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة والتنظيم، ضمن جهودها ومشاركتها المجتمعية المتنوعة في المناسبات الوطنية والدينية.