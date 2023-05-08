ضمت أعمالًا توعوية وبيئية.. "بلدية عنيزة" تُنفّذ 23 فرصة تطوعية خلال أربعة أشهر

نفّذت بلدية عنيزة، 23 فرصة تطوعية منذ مطلع العام الجاري 2023م، والتي ضمت عددًا من الأعمال التوعوية والبيئية؛ منها نظافة أماكن التنزه والأماكن العامة، وأعمال التشجير، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة والتنظيم، ضمن جهودها ومشاركتها المجتمعية المتنوعة في المناسبات الوطنية والدينية.
وبلغ إجمالي المتطوعين 443 متطوعًا ومتطوعة خلال هذه الفترة، بلغ فيها عدد الساعات التطوعية أكثر من 9810 ساعات.
وتهدف البلدية من خلال هذه الفرص إلى رفع الوعي المجتمعي في عدد من الأعمال التوعوية والبيئية، وأهمية الأماكن والمرافق العامة، والتدريب على أعمال التنظيم والإدارة.
وتسعى البلدية بشكل مستمر، إلى زيادة الفرص التطوعية وتنويعها وتوسيع الشراكات المجتمعية مع كل الجهات الحكومية والخيرية وغير الربحية، لتحقيق أقصى استفادة من الأعمال المجتمعية التي تساهم في تحقيق الوعي المجتمعي ومستهدفات رؤية المملكة.