جمعية الكشافة تطلق حملة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم

انطلقت أمس في مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بحي الملز في الرياض، حملة التبرع بالدم تحت شعار "اقتداء وعطاء"، التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وذلك تزامنًا مع مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتبرع بالدم.
وشهدت الحملة مشاركة الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ومساعديه، وعدد من المفوضين وأعضاء نادي الجمعية، الذين بادروا بالتبرع تعزيزًا لقيم العطاء والاقتداء التي تُعد أحد مرتكزات العمل الكشفي.
وأكد الدكتور المديرس أن هذه الحملة تأتي استمرارًا لنهج الجمعية في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، مبينًا أن العمل الكشفي بطبيعته رسالة إنسانية تسعى إلى غرس روح البذل والعطاء في نفوس الشباب، وأن الكشافة السعودية كانت – ولا تزال – حاضرة في مختلف المبادرات الوطنية التي تخدم الإنسان والمجتمع.
وأضاف أن الحملة تعبّر عن صورة من صور التكامل بين الجمعية ومؤسسات القطاع الصحي، وتسهم في ترسيخ مفهوم التطوع كأحد محاور رؤية المملكة 2030، موجّهًا الشكر لجميع المشاركين والداعمين لهذه المبادرة النبيلة.
من جانبه، أوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور أحمد آل عثوان أن الحملة تهدف إلى دعم جهود الجهات ذات العلاقة في توفير وحدات الدم للمرضى والمحتاجين، مشيرًا إلى أن الجمعية ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية تسعيان من خلالها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع الطوعي، وإيصال رسالة مفادها أن العطاء سلوك حضاري وإنساني يعكس قيم أبناء هذا الوطن.