جمعية الكشافة تطلق حملة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم

وأكد الدكتور المديرس أن هذه الحملة تأتي استمرارًا لنهج الجمعية في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، مبينًا أن العمل الكشفي بطبيعته رسالة إنسانية تسعى إلى غرس روح البذل والعطاء في نفوس الشباب، وأن الكشافة السعودية كانت – ولا تزال – حاضرة في مختلف المبادرات الوطنية التي تخدم الإنسان والمجتمع.