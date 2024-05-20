مستشفى القنفذة العام يجري 79031 فحصًا مخبريًا خلال أبريل

أجرى مستشفى القنفذة العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، 79031 فحصًا مخبريًا، خلال شهر أبريل 2024.
وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إن الفحوصات ضمت 261 حالة فحص بالدم، و263 فحص توافق، وأخرى مخبرية للمرضى، وفحص العمالة وفحص الزواج الصحي.
ونفذت هذه الفحوصات بنجاح وتميز، مع توفير الرعاية الصحية المتميزة والمهنية للمرضى الذين استفادوا من خدمات المستشفى.
وأضاف التجمع، أن هذا الإنجاز العالي من مستشفى القنفذة العام، يعكس التزامه بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمجتمع المحلي، كما يبرز الجهود المبذولة لتحقيق الرضا والشفاء السريع للمرضى.
يذكر أن فرق المستشفى القنفذة العام، تعمل بكل جهد وتفان حتى تصل لهذا الإنجاز، وتستمر في تقديم الرعاية الصحية على أعلى درجة من التميز.