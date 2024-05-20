مستشفى القنفذة العام يجري 79031 فحصًا مخبريًا خلال أبريل

وأضاف التجمع، أن هذا الإنجاز العالي من مستشفى القنفذة العام، يعكس التزامه بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمجتمع المحلي، كما يبرز الجهود المبذولة لتحقيق الرضا والشفاء السريع للمرضى.