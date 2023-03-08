حملات تصحيحية على مطاعم شرق الطائف وإزالة 30 بسطة عشوائية مخالفة

وأكّدت الأمانة أن الجولات الرقابية للفروع ومكاتب الخدمات البلدية ستستمرّ خلال الفترة المقبلة، وعلى فترتين "صباحية، ومسائية" لمتابعة مستوى الامتثال؛ لأن ذلك يؤثر إيجابًا على جودة الخدمات المقدّمة للمستهلكين، مشيرة إلى مشاركة الأهالي الفعالة في تحسين الخدمات البلدية والإبلاغ عن المخالفات المشاهدة عبر تطبيق بلدي "صور وأرسل"، أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.