حملات تصحيحية على مطاعم شرق الطائف وإزالة 30 بسطة عشوائية مخالفة

وقف مراقبو أمانة الطائف "بلدية شرق الطائف الفرعية"، على عدد من المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وذلك ضمن برنامج حملتها الرقابية للإصحاح البيئي في الأسواق والمراكز والشوارع التجارية بنطاق خدمات الفرع.
وركّزت الحملة على التزام المطاعم ومرافق الأغذية بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، ورفع نسبة امتثال المنشآت لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لسكان الطائف والزوار، وجرى ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات بالاشتراطات الصحية؛ مثل تدنّي مستوى النظافة بالمرافق والعاملين، وملاحظات على حفظ وتخزين الأغذية، ومواقع التحضير وخلافه.
وجرى خلال الحملة الاطلاعُ على التراخيص النظامية لمزاولة المهن والشهادات الصحية وتجديدها، والالتزام بتطبيق التعليمات البلدية، واتباع الطرق الصحية السليمة للحفاظ على المنتجات التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، كما قام مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية بإزالة أكثر من 30 بسطة عشوائية وغير نظامية تمارس تداول وبيع السلع المختلفة بنطاق الفرع.
وأكّدت الأمانة أن الجولات الرقابية للفروع ومكاتب الخدمات البلدية ستستمرّ خلال الفترة المقبلة، وعلى فترتين "صباحية، ومسائية" لمتابعة مستوى الامتثال؛ لأن ذلك يؤثر إيجابًا على جودة الخدمات المقدّمة للمستهلكين، مشيرة إلى مشاركة الأهالي الفعالة في تحسين الخدمات البلدية والإبلاغ عن المخالفات المشاهدة عبر تطبيق بلدي "صور وأرسل"، أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.