"العجلان": يوم التأسيس استحضار لماضينا العريق وتاريخنا الأصيل

وقال "العجلان" في تصريح بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس استحضار لماضينا العريق وتاريخنا الأصيل وتأتي ذكرى يوم التأسيس هذا العام، وقد حققت المملكة قفزات تنموية كبرى، ومنجزات عديدة في مجالات شتى- بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات القيادة.