"العجلان": يوم التأسيس استحضار لماضينا العريق وتاريخنا الأصيل

رفع خالد بن محمد العجلان، رئيس مجلس الإدارة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم" أسمى عبارات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال "العجلان" في تصريح بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس استحضار لماضينا العريق وتاريخنا الأصيل وتأتي ذكرى يوم التأسيس هذا العام، وقد حققت المملكة قفزات تنموية كبرى، ومنجزات عديدة في مجالات شتى- بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات القيادة.
وأضاف: إننا إذ نحتفي بهذه المناسبة، مستحضرين ماضينا العريق، وتاريخنا الأصيل، ندعو الله تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.