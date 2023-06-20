أمير القصيم يرعى حفل تخريج طلبة كليات عنيزة لعام 1444هـ

وأعرب الخريجون في كلمتهم عن سعادتهم برعاية الأمير لهذه المناسبة السعيدة، التي تدلّ على المكانةِ العظيمة التي يحظى بها العلمُ في هذا الوطن الغالي من لدن قيادتنا الحكيمة، أعزّها الله، مقدمين شكرهم لكليات عنيزة مؤسّسين وقيادات وأساتذة ومنسوبين؛ لإسهامهم في حصولهم على التأهيل العلمي لخدمة وطنهم ومجتمعهم.