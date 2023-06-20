أمير القصيم يرعى حفل تخريج طلبة كليات عنيزة لعام 1444هـ

رعى أميرُ منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، حفلَ تخريج طلبة كليات عنيزة لعام 1444هـ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وقال أمير القصيم: إننا في موسم الحصاد العلمي لقطاع التعليم العام والجامعي، وجميع الكليات المتخصصة، مباركًا للجميع من أبناء وبنات الوطن الذين تفتخر بهم قيادتنا الرشيدة، ليكونوا إضافة إيجابية لبلادنا الغالية.
وأعرب عن تطلعه من جميع الخريجين والخريجات أن يكونوا على مستوى المسؤولية واكتساب مزيد من الخبرات المهنية، قائلًا: نأمل من جميع الجهات المعنية الاستفادة من خبرات أبناء وبنات الوطن الذين تسلّحوا بالإيمان وبالعلوم النافعة لخدمة مستقبل بلادهم الغالية.
وشهد أمير منطقة القصيم الحفل الخطابي المعدّ لهذه المناسبة، تخلّلته مسيرة الخريجين من أقسام الكلية بمختلف التخصصات العلمية.
من جهته قدم المشرف العام على الكليات رئيس مجالس الأمناء، الدكتور عبدالله الشتيوي، شكره لأمير القصيم على رعايته للحفل، منوهًا إلى ما حظي به التعليم الأهلي من دعم لامحدود من القيادة الحكيمة أيدها الله، لدعم العلم والتعليم.
وأعرب الخريجون في كلمتهم عن سعادتهم برعاية الأمير لهذه المناسبة السعيدة، التي تدلّ على المكانةِ العظيمة التي يحظى بها العلمُ في هذا الوطن الغالي من لدن قيادتنا الحكيمة، أعزّها الله، مقدمين شكرهم لكليات عنيزة مؤسّسين وقيادات وأساتذة ومنسوبين؛ لإسهامهم في حصولهم على التأهيل العلمي لخدمة وطنهم ومجتمعهم.
وفي نهاية الحفل سلم أمير القصيم مشروعات البحوث العلمية للجهات الحكومية المتعاونة مع كليات عنيزة الأهلية، كما تسلم تكريمًا من إدارة الكليات بهذه المناسبة.