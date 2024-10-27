جمعية البر الخيرية بالعارضة تصرف الكفالة الشهرية لــ 663 أسرة

أنهت جمعية البر الخيرية بالعارضة صرف مشروع الكفالات الشهرية "السلة الغذائية" لشهر أكتوبر 2024م, حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 663 أسرة بتكلفة بلغت 284.335ريال.
ويعد مشروع الكفالة الشهرية أحد أهم مشاريع الجمعية المستمرة الذي يتم صرفه شهرياً للأسر الأشد حاجة, من أيتام وفقراء معدمي الدخل وكبار السن والعاجزين.
بحيث يتم صرف المشروع عبر إرسال أكواد صرف على جوالات المستفيدين ويقومون بصرفها عبر متسودع المواد الغذائية من خلال نظام إلكتروني يضمن سلامة عمليات الصرف ويسهل على المستفيد دون عناء مراجعة الجمعية.
ويقوم المشروع على تبرعات فاعلي الخير والمحسنين من أفراد ومؤسسات سائلين الله أن يجعل ما يقدموه في موازين حسناتهم.