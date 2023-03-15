"محافظ شرورة" يفتتح معرض الوعي الفكري بـ"تعليم شرورة"

وأكد مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري حرص الوزارة على الوعي الفكري للطلاب والطالبات وتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر وتعزيز الانتماء الوطني وقيم الاعتدال والوسطية، ومن هذا المنطلق أقامت الإدارة هذا المعرض لنشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح والاعتزاز بالدين والانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، وكذلك إبراز جهود الوطن الإنسانية وطاعة ولاة الأمر وتعريف الطلبة بما يقدمه هذا الوطن الغالي من جهود ومنجزات وطنية والتي يفتخر بها كل مواطن سعودي.