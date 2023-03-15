"محافظ شرورة" يفتتح معرض الوعي الفكري بـ"تعليم شرورة"

افتتح محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، صباح اليوم بتعليم شرورة، معرض الوعي الفكري تحت عنوان "وطن يعانق السماء" والذي يتحدث عن وحدة الوعي الفكري بالإدارة ويوم العلم السعودي والمملكة أرض الحضارة والتعايش والإنسانية وكذلك رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تحققت .
كما تحدث المعرض عن وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر والوسطية والاعتدال، واطلع المحافظ على جهود وأعمال وحدة الوعي الفكري بتعليم شرورة وأهدافها والمهام بالإدارة والمدارس، والاطلاع على الجهود الإنسانية للمملكة في خدمة الإنسانية، ومشاهدة أبرز المنجزات الوطنية لأبناء الوطن، ومقومات الهوية الوطنية والتي يعتز بها كل مواطن سعودي.
ويستمر المعرض لمدة أسبوع ويستقبل الزوار من طلاب وطالبات المدارس بالفترة الصباحية والمسائية والذي يُقام بمسرح الصالة الرياضية بثانوية الإمام الذهبي.
وأكد مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري حرص الوزارة على الوعي الفكري للطلاب والطالبات وتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر وتعزيز الانتماء الوطني وقيم الاعتدال والوسطية، ومن هذا المنطلق أقامت الإدارة هذا المعرض لنشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح والاعتزاز بالدين والانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، وكذلك إبراز جهود الوطن الإنسانية وطاعة ولاة الأمر وتعريف الطلبة بما يقدمه هذا الوطن الغالي من جهود ومنجزات وطنية والتي يفتخر بها كل مواطن سعودي.