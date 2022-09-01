أمير عسير يتفقّد مستوى الخدمات في حبطن بمحافظة محايل

وأكد الأمير تركي بن طلال خلال الجولة حرص القيادة على توفير كافة الخدمات بشتى أنواعها في جميع مناطق المملكة, والارتقاء بمستوياتها لتحقيق سبل الرفاهية لكل مواطن ومقيم, والمنافسة لتحقيق المراكز المتقدمة لجودة الخدمات في كافة القطاعات, مشيراً إلى أن كل محافظة أو مركز أو قرية في عسير هي "أبها".