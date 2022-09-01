أمير عسير يتفقّد مستوى الخدمات في حبطن بمحافظة محايل

تفقّد أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز, رئيس هيئة تطوير المنطقة, مستوى الخدمات المقدمة في مركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير.
والتقى خلال الزيارة بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وناقش احتياجاتهم, كما وقف على الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي وبحث سبل الارتقاء بجودتها.
وأكد الأمير تركي بن طلال خلال الجولة حرص القيادة على توفير كافة الخدمات بشتى أنواعها في جميع مناطق المملكة, والارتقاء بمستوياتها لتحقيق سبل الرفاهية لكل مواطن ومقيم, والمنافسة لتحقيق المراكز المتقدمة لجودة الخدمات في كافة القطاعات, مشيراً إلى أن كل محافظة أو مركز أو قرية في عسير هي "أبها".