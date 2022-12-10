شاهد.. وكيل إمارة الشرقية يفتتح الملتقى الأول للخدمات المقدمة لذوي التوحد

ونوه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بما يحظى به القطاع الخيري في المنطقة من دعم واهتمام من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، بما سخرته الدولة من إمكانات لدعم هذا القطاع المهم الذي جعلته شريكًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وقدمت له كل الدعم والتسهيلات التي تعينه على تحقيق هذا الهدف والإسهام بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.