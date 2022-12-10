شاهد.. وكيل إمارة الشرقية يفتتح الملتقى الأول للخدمات المقدمة لذوي التوحد

نيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ افتتح وكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، الملتقى الأول للخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المنطقة الذي نظمته جمعية أسر التوحد تحت عنوان "جهود تتحد"، بمشاركة أكثر من 20 جهة متخصصة، بالتزامن مع شهر التوعية بذوي الإعاقة، وذلك بمقر غرفة الشرقية.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد من جميع القطاعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعات ومقدمي الخدمات لذوي التوحد، وتسليط الضوء على أهم احتياجات التوحد لاستحداث برامج ومشروعات تخدم تطلعاتهم على مستوى المنطقة، إضافة إلى النهوض بمستوى الوعي المجتمعي حول الاضطراب.
ونوه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بما يحظى به القطاع الخيري في المنطقة من دعم واهتمام من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، بما سخرته الدولة من إمكانات لدعم هذا القطاع المهم الذي جعلته شريكًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وقدمت له كل الدعم والتسهيلات التي تعينه على تحقيق هذا الهدف والإسهام بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.
وتقدم جمعية أسر التوحد عددًا من برامج التدريب والتأهيل والدمج المجتمعي، فضلاً عن الخدمات المختلفة لأكثر من 5000 أسرة، وذلك من خلال خمسة فروع رئيسة في كلٍّ من مدينة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومحافظتي الخرج والدوادمي، إضافة إلى 15 ممثلاً موزعين على مستوى المملكة.