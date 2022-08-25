مجلس جامعة الملك خالد يقرّ ابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين

عقد مجلس جامعة الملك خالد، الثلاثاء، الاجتماع الثالث عشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443هـ.
جاء ذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات المجلس.
وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - أمين مجلس الجامعة - الدكتور حامد بن مجدوع القرني: إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وأضاف "القرني" أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس: الموافقة على ابتعاث، وتمديد ابتعاث، وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظيفة محاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك، والموافقة على منح الدرجات العلمية: "الماجستير، والدكتوراه" لعدد من طلاب الدراسات العليا.
كما أوصى المجلس بالموافقة على ندب وإعارة وتفرغ علمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ للعمل بجهات مختلفة، واعتماد توصيات لجنة المراجعة في اجتماعها الرابع للعام الجامعي 1443هـ، وتوصيات لجنة الاستثمار في اجتماعها الثاني للعام المالي 2022.
كذلك تمت الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، واعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للدراسات العليا، واعتماد القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بالجامعة.
واعتماد قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة، وأيضًا الموافقة على استكمال تحويل عدد من برامج الدراسات العليا "ماجستير، ودكتوراه" إلى نظام الفصول الثلاثة.