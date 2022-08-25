مجلس جامعة الملك خالد يقرّ ابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين

وأضاف "القرني" أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس: الموافقة على ابتعاث، وتمديد ابتعاث، وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظيفة محاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك، والموافقة على منح الدرجات العلمية: "الماجستير، والدكتوراه" لعدد من طلاب الدراسات العليا.