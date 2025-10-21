الكلية التقنية للبنات بينبع تطلق مبادرة "الإنجازات الوطنية" لتمكين الخريجات وربط التعليم بسوق العمل

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الكلية في تعزيز التواصل بين التعليم وسوق العمل، من خلال عرض قصص نجاح وتجارب واقعية تُلهم المتدربات والخريجات، وتدعم أهداف وحدة التنسيق الوظيفي في نشر ثقافة الوعي المهني وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.