الكلية التقنية للبنات بينبع تطلق مبادرة "الإنجازات الوطنية" لتمكين الخريجات وربط التعليم بسوق العمل

أطلقت الكلية التقنية للبنات بينبع ممثلةً في وحدة التنسيق الوظيفي مبادرة “الإنجازات الوطنية”، وهي مبادرة ثقافية ومهنية افتراضية تُقام عبر منصة Microsoft Teams، وتهدف إلى إبراز كيف يسهم الموظفون والخريجون في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال أعمالهم ومبادراتهم المهنية الملهمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الكلية في تعزيز التواصل بين التعليم وسوق العمل، من خلال عرض قصص نجاح وتجارب واقعية تُلهم المتدربات والخريجات، وتدعم أهداف وحدة التنسيق الوظيفي في نشر ثقافة الوعي المهني وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
واستهدفت المبادرة المتدربات والخريجات من مختلف التخصصات، وتضمّنت عدة محاور أبرزها: كيف أسهم عملي في خدمة رؤية المملكة 2030؟ والمهارات المطلوبة للتميز في بيئة العمل الحديثة، وأهمية المبادرة والإبداع في تطوير المسار المهني.
كما شهد اللقاء فقرة حوارية تفاعلية أتاحت للحضور فرصة طرح الأسئلة ومناقشة التجارب المعروضة، بما يعزز من تبادل الخبرات والاستفادة منها.
وتسعى الكلية من خلال هذه المبادرة إلى رفع جاهزية المتدربات والخريجات لدخول سوق العمل، وتسليط الضوء على مساهمات الكوادر الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب تعزيز الإيجابية وروح المبادرة في بيئة العمل الوطنية.