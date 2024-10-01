صالة للآثار التراثية والقطع النادرة والوثائق.. "محافظ شقراء" يفتتح "متحف الحدرات"

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، متحف قوافل الوشم "الحدرات"، بحضور مالك ومؤسس المتحف المهندس سعود بن عبدالعزيز المقرن ومدير عام الاستراتيجية والسياسات بهيئة المتاحف، الدكتورة دانية ضياء الدين، وممثل إدارة التراخيص بهيئة المتاحف فارس الرصيص، وجمع من المهتمين بالتراث والمتاحف والقوافل التجارية، والإعلاميين والضيوف من داخل المملكة وخارجها.
وقص محافظ شقراء شريط الافتتاح ثم تجول مع ضيوف الحفل بين أركان المتحف مستمعين لشرح تاريخي مفصل من مؤسسه.
وشملت الجولة صالة الآثار التراثية والقطع النادرة، وصالة الوثائق التي تحكي قصة القوافل التجارية قديمًا "الحدرات".
و"الحدرات" جمع حدرة، وهي قافلة تجارية ضخمة تتحرك من شقراء سنويًّا ويكون لها أمير وتتكون من مئات الإبل تنحدر من شقراء إلى الأحساء أو الكويت محملة بالبضائع النجدية لبيعها في تلك النواحي، وأهمها السمن والجلود وصوف الأغنام وغيرها، وتعود من الأحساء بالتمر والبشوت، ومن الكويت تعود بالسجاد والسكر والشاهي والملابس والأدوات المنزلية والتوابل والهيل والكيروسين وغيرها.
وفي نهاية الجولة تناول الجميع وجبة العشاء والتُقطت الصور التذكارية.