صالة للآثار التراثية والقطع النادرة والوثائق.. "محافظ شقراء" يفتتح "متحف الحدرات"

و"الحدرات" جمع حدرة، وهي قافلة تجارية ضخمة تتحرك من شقراء سنويًّا ويكون لها أمير وتتكون من مئات الإبل تنحدر من شقراء إلى الأحساء أو الكويت محملة بالبضائع النجدية لبيعها في تلك النواحي، وأهمها السمن والجلود وصوف الأغنام وغيرها، وتعود من الأحساء بالتمر والبشوت، ومن الكويت تعود بالسجاد والسكر والشاهي والملابس والأدوات المنزلية والتوابل والهيل والكيروسين وغيرها.