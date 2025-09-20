بمشاركة 42 متدربة.. اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات الكشافة بالرياض

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم، الدراستين الأوليتين للشارة الخشبية للقائدات، التي أُقيمت بمقر الجمعية في الرياض، بمشاركة 42 متدربة من مختلف القطاعات الكشفية، وذلك في إطار جهود الجمعية لاستقطاب القيادات النسائية وتأهيلهن للانخراط في الحركة الكشفية.