بمشاركة 42 متدربة.. اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات الكشافة بالرياض

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم، الدراستين الأوليتين للشارة الخشبية للقائدات، التي أُقيمت بمقر الجمعية في الرياض، بمشاركة 42 متدربة من مختلف القطاعات الكشفية، وذلك في إطار جهود الجمعية لاستقطاب القيادات النسائية وتأهيلهن للانخراط في الحركة الكشفية.
وأوضحت قائدة الدراستين، مناير سلوم الدباس، أن المتدربات تلقّين على مدى ثلاثة أيام برامج تدريبية مكثفة قُدِّمت من قِبل نخبة من القيادات الكشفية المؤهلة، وشملت التعريف بالحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها، إلى جانب استعراض مسيرتها على المستويات العالمية والعربية والمحلية، والتعريف بالهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية.
وتضمّن البرنامج التدريبي التعريف بالطريقة الكشفية من خلال الوعد والقانون، والزي الكشفي ومكوناته وشاراته، إضافةً إلى ممارسة التقاليد الكشفية المتنوعة مثل التشكيلات والنداءات والاصطفاف لتحية العلم الوطني.
واختتمت الدراستان بإقامة مخيم كشفي تطبيقي أُتيح للمتدربات من خلاله ممارسة مهارات الحياة الكشفية الأساسية، ومنها الطهي الخلوي، وإشعال النيران، وتنفيذ العقد والربطات، وتحديد الاتجاهات، بما يعزز قدراتهن القيادية ويؤهلهن للعمل الميداني في مختلف الأنشطة الكشفية.