"بيئة رابغ" تختتم مهرجان التمور "باسقات 1" وسط تفاعل الأهالي والزوار

وفي ختام المهرجان، ثمّن مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة رابغ، المهندس رده بن عبادل القارزي، دعم محافظ رابغ ووكيله، مقدّمًا شكره لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ونائبه المهندس وليد آل دغيس، على متابعتهم واهتمامهم المتواصل.