"بيئة رابغ" تختتم مهرجان التمور "باسقات 1" وسط تفاعل الأهالي والزوار
اختتم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ فعاليات مهرجان التمور "باسقات 1"، الذي أقيم بمركز حجر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من الأهالي والزوار.
وشهد المهرجان سلسلة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، أبرزها ورشة عمل قدّمها الدكتور عبدالله الشريف حول دور الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمعات، والتي أثمرت عن توجّه لتأسيس جمعية متخصصة في مجال التمور، إلى جانب رفع مستوى الوعي الزراعي لدى المزارعين والمهتمين.
كما شاركت جمعية النحالين بمنطقة مكة المكرمة في تقديم عرض عن أبرز إنجازاتها وابتكاراتها الحديثة، إلى جانب نشر ثقافة تربية النحل والاستفادة من منتجاته بين الزوار.
وحظي مسرح الطفل بإقبال واسع من العائلات، حيث استمتع الأطفال ببرامج ترفيهية ومسابقات تفاعلية، واختُتمت الفعاليات بتوزيع الهدايا في أجواء مفعمة بالفرح.
وفي ختام المهرجان، ثمّن مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة رابغ، المهندس رده بن عبادل القارزي، دعم محافظ رابغ ووكيله، مقدّمًا شكره لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ونائبه المهندس وليد آل دغيس، على متابعتهم واهتمامهم المتواصل.
وأكد القارزي أن نجاح "باسقات 1" يعكس التعاون بين الجهات والمجتمع المحلي، ويجسّد الاهتمام الوطني بالمنتجات الزراعية، وفي مقدمتها التمور، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية متنامية.