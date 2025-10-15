بيئة مكة توقع عقد تأجير موقع المخيمات الموسمية بمتنزه سيسد الوطني لتعزيز السياحة البيئية

ووقّع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس عقدًا لتخصيص موقع المخيمات والفعاليات الموسمية في متنزه سيسد الوطني بمحافظة الطائف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية التعاونية محمد بن مرزوق السناني وعدد من المختصين من الجانبين.