بيئة مكة توقع عقد تأجير موقع المخيمات الموسمية بمتنزه سيسد الوطني لتعزيز السياحة البيئية

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تنفيذ مشروع تأجير مواقع المخيمات والفعاليات الموسمية، بهدف تعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية في المنطقة.
ووقّع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس عقدًا لتخصيص موقع المخيمات والفعاليات الموسمية في متنزه سيسد الوطني بمحافظة الطائف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية التعاونية محمد بن مرزوق السناني وعدد من المختصين من الجانبين.
وأوضح المهندس آل دغيس أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والمواقع التابعة للوزارة عبر تنظيم وتأجير المخيمات الموسمية بما يضمن تطويرها واستدامتها، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لمرتادي المتنزهات الوطنية، إضافة إلى دعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الأنشطة السياحية والبيئية، وتطوير خدمات الترفيه البيئي المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.