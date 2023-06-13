نائب وزير "الموارد" للتنمية يطلع على الإنجازات التنموية لجمعية البِر بالشرقية

وأكد "الراشد" خلال الزيارة حرص الجمعية على تحقيق التنمية وتفعيل برامج وشراكات الاستثمار الاجتماعي، موضحًا أن الجمعية حققت العام الماضي من خلال شراكات الاستثمار الاجتماعي نموًا في الإيرادات قدره (126.420.000) ريال أي بزيادة (97.207.000) ريال عن عام 2021، وبلغت نسبة ترشيد الأجور (38%) عن العام الذي سبقه بنقل (222) موظفًا وموظفةً عبر التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى شراكات الإسكان التنموي التي بلغت قيمتها (100.390.000) ريال، مشيرًا إلى أن العائد من الشراكة الصحية مع جمعية (كنف) لصالح أبناء الجمعية من الأيتام حوالي (850.000) ريال استفاد منها (633) يتيمًا ويتيمةً.