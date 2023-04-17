"الندوة العالمية" تنظم برنامج إفطار لأكثر من 13 ألف صائم في غينيا كوناكري

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في غينيا كوناكري، برنامج إفطار الصائم في عدد من المناطق، شارك فيه جموع غفيرة من الصائمين والصائمات بلغ عددهم أكثر (13) ألف يتقدمهم كبار مسؤولين وكوادر تعليمية ودعوية من أئمة المساجد ووجهاء المناطق وأعداد كبيرة من الفقراء والمساكين والمحتاجين من جميع الفئات.