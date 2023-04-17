"الندوة العالمية" تنظم برنامج إفطار لأكثر من 13 ألف صائم في غينيا كوناكري

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في غينيا كوناكري، برنامج إفطار الصائم في عدد من المناطق، شارك فيه جموع غفيرة من الصائمين والصائمات بلغ عددهم أكثر (13) ألف يتقدمهم كبار مسؤولين وكوادر تعليمية ودعوية من أئمة المساجد ووجهاء المناطق وأعداد كبيرة من الفقراء والمساكين والمحتاجين من جميع الفئات.
أوضح مدير مكتب الندوة في غينيا كوناكري الدكتور محمد مختار جالو أن الإفطارات نُفذت بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية من الوزارات والمؤسسات والمدارس التعليمية، والجمعيات الإسلامية والطلابية والجمعيات الأعضاء في الندوة العالمية.
ونوه جالو بأن الرسالة المرجوة من برنامج الإفطارات الرمضانية حققت أهدافها في الترابط والتعاون بين كافة فئات المجتمع ورفع معنويات المحتاجين والفقراء وأثرها على المستفيدين كان كبيرًا انعكس عليه بالفرح والسرور وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للندوة العالمية وثمنوا جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وعطائها المتواصل في شهر البِر والإحسان.