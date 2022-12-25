أمير حائل يدشن عدداً من المشاريع الصحية بالمنطقة بحضور "الجلاجل "

كما دشن أمير المنطقة مشروع وحدة السموم في المنطقة، حيث يعمل المشروع على إجراء فحوصات السموم، ومشروع إدارة الالتزام باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع شكاوى 937، حيث يمنح هذا النظام مزايا متعددة، ويضمن سرعة معالجة الشكوى بشكل رقمي احترافي، كما يرصد النظام أماكن الخلل من خلال مؤشرات تحدد نوعية المشكلة.