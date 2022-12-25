أمير حائل يدشن عدداً من المشاريع الصحية بالمنطقة بحضور "الجلاجل "

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم، عدداً من الخدمات والمشاريع الصحية التابعة لصحة حائل، بقيمة إجمالية بلغت 2,550,000 ريال، وذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.
واشتملت المشاريع التي دشنها أمير حائل على مشروع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية الذي يعنى بتقييم ومتابعة الوضع الصحي في المنطقة، والتنبؤ بحدوث الأزمات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، ويخدم 746.46 نسمة، إضافةً إلى تدشين مشروع المركز الإقليمي للمراقبة الصحية والذي يختص في مراقبة المؤشرات الصحية في المنطقة ومتابعتها، ومتابعة الخدمات الصحية اليومية في المستشفيات من عمليات ومواعيد وأسِرّة.
كما دشن أمير المنطقة مشروع وحدة السموم في المنطقة، حيث يعمل المشروع على إجراء فحوصات السموم، ومشروع إدارة الالتزام باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع شكاوى 937، حيث يمنح هذا النظام مزايا متعددة، ويضمن سرعة معالجة الشكوى بشكل رقمي احترافي، كما يرصد النظام أماكن الخلل من خلال مؤشرات تحدد نوعية المشكلة.