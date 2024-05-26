"فهد بن سلطان" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 لطلاب وطالبات جامعة تبوك

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الأربعاء المقبل، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات للعام الجامعي 1445 هـ والبالغ عددهم (6755) خريجًا وخريجة، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.