أهالي أحياء بشمال الطائف يطالبون بإضاءة شوارع مصلى العيد بـ"القيم" أو إيجاد ممشى مناسب لهم

وناشد "اليزيدي" الجهات المعنية بإنارة الشوارع المحيطة بالمصلى على طريق السيل بالقيم؛ نظرًا لممارسة عديد المواطنين والمقيمين رياضة المشي، حيث يعد هذا المكان مناسبًا لهم، بعيدًا عن ضوضاء المدينة، في الأماكن الأخرى المخصصة للمشي، أو إيجاد ممشى كبير لأهالي حي القيم نظرا لاكتظاظ المنطقة بالسكان ومن مزاولي رياضة المشى.