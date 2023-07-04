أهالي أحياء بشمال الطائف يطالبون بإضاءة شوارع مصلى العيد بـ"القيم" أو إيجاد ممشى مناسب لهم

طالب عديد من الأهالي بأحياء القيم والحلقة والشرفية والرحمانية بشمال محافظة الطائف بإضاءة الشوارع المحيطة بمصلى العيد بالقيم في محافظة الطائف، حيث يمارس بعض مرتادي المصلى رياضة المشي، ويناشدون منذ سنوات بالإضاءة دون حلول، أو توفير ممشى متطور، أسوة بالمواقع الأخرى في المحافظة.
حيث قال المواطن عادل علي اليزيدي؛ إنه لعدم وجود ممشى في حي القيم والحلقة والشرفية والرحمانية، اضطروا إلى المشي في مصلى العيد، لكن الظلام الدامس يمنعهم من مزاولة رياضة المشي.
وناشد "اليزيدي" الجهات المعنية بإنارة الشوارع المحيطة بالمصلى على طريق السيل بالقيم؛ نظرًا لممارسة عديد المواطنين والمقيمين رياضة المشي، حيث يعد هذا المكان مناسبًا لهم، بعيدًا عن ضوضاء المدينة، في الأماكن الأخرى المخصصة للمشي، أو إيجاد ممشى كبير لأهالي حي القيم نظرا لاكتظاظ المنطقة بالسكان ومن مزاولي رياضة المشى.