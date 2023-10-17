بالصور.. أمير الشرقية يرعى الملتقى الأول للتواصل والتوعية "جسور"

وخلال كلمته قال المشرف العام على الملتقى، الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي: "ندرك أهمية التواصل والوعي الإعلامي، وهو ما تم ترجمته لأرض الواقع بالعمل الدؤوب، ومن خلال تفعيل هذا الملتقى ليكون باكورة انطلاق لسلسلة من الملتقيات التخصصية التي تعمّق الأثر، وتحقق المستهدفات التي وضعت من أجلها".