"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1443هـ

رفع الرئيس التنفيذي لنطاق الرياض بتجمع الرياض الصحي الأول، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي 1443هـ. وأشاد الدكتور العنزي بالجهود الموفقة في المتابعة الميدانية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع التسهيلات، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وإدارة الحج باحترافية عالية وفق متابعة صحية مستمرة ضمنت، ولله الحمد، سلامة ضيوف الرحمن من أي أمراض وبائية، وأسهمت في نجاح وتميز غير مستغرب.