"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1443هـ

رفع الرئيس التنفيذي لنطاق الرياض بتجمع الرياض الصحي الأول، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي 1443هـ. وأشاد الدكتور العنزي بالجهود الموفقة في المتابعة الميدانية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع التسهيلات، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وإدارة الحج باحترافية عالية وفق متابعة صحية مستمرة ضمنت، ولله الحمد، سلامة ضيوف الرحمن من أي أمراض وبائية، وأسهمت في نجاح وتميز غير مستغرب.
وقال: "أتى هذا النجاح امتدادًا للنجاحات المتتالية التي حققتها المملكة على كل الأصعدة، وذلك بفضل من الله أولاً ثم لكريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة –رعاها الله- وحرصها على تقديم الدعم غير المحدود وتوفير جميع الإمكانات للقطاعات والأجهزة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن".
ودعا الدكتور العنزي المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.