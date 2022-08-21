"الشثري" يفتتح الدورة العلمية المكثفة "الفقه وأصوله" بالدمام

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية دورة علمية مكثفة في الفقه وأصوله ضمن المناشط العلمية وذلك في الفترة من يوم الجمعة 28 من المحرم 1444 إلى يوم الثلاثاء 3 صفر 1444 في جامع أم عبدالله المجدوعي خلف المحكمة التجارية بالدمام.
ويفتتح الدورة الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري (المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء) بمحاضرة عامة عن (قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي) ثم الدورة الفقهية في (شرح متن أخصر المختصرات) كاملاً مع الإجازة للحاضرين والحاضرات، يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ خالد بن علي المشيقح المدرس في الحرمين الشريفين ثم الدورة الأصولية في شرح (رسالة العلامة السعدي في أصول الفقه) يشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي المدرس في الحرمين الشريفين.
يُشار إلى أن هذه الدورة السنوية الثانية لـ 2022م في الجامع نفسه ويتعاون في إعدادها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام (غراس)، والجمعية الفقهية السعودية وبرعاية مؤسسة المجدوعي الخيرية.