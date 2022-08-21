"الشثري" يفتتح الدورة العلمية المكثفة "الفقه وأصوله" بالدمام

ويفتتح الدورة الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري (المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء) بمحاضرة عامة عن (قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي) ثم الدورة الفقهية في (شرح متن أخصر المختصرات) كاملاً مع الإجازة للحاضرين والحاضرات، يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ خالد بن علي المشيقح المدرس في الحرمين الشريفين ثم الدورة الأصولية في شرح (رسالة العلامة السعدي في أصول الفقه) يشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي المدرس في الحرمين الشريفين.