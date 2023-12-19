"إنسان" تنظم حفل التطوع السنوي 2023 وتدشن مبادرة "قادة التطوع"

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حفل التطوع السنوي 2023 ، وذلك في فندق ماريوت الرياض بقاعة مكارم، وبحضور محمد المحارب مدير عام الجمعية والمدعوين ووسائل الإعلام ومنسوبي وكشافة إنسان والمشاركين في أعمال تطوعية مع الجمعية من أفراد وجهات.
وصرح محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية بأن حفل التطوع السنوي الذي تنظمه الجمعية يهدف إلى تكريم المتطوعين في جمعية إنسان في المجال الاحترافي والمهاري والعام، ممن قدموا أعمالاً تطوعية متميزة خلال عام ٢٠٢٣م .
وأوضح "المحارب" أن جهود جمعية إنسان في المجال التطوعي تأتي انطلاقًا من اهتمامها بقيم التطوع وأهميته بوصفه أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ولما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع لكونه دلالة على قيم العطاء والتكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وسعيًا منها لتحقيق مستهدفات التطوع والمساهمة بتحقيق رؤية 2030 التي دعت للوصول إلى مليون متطوع.
وكشف "المحارب" أن الجمعية تسعى خلال العام المقبل 2024 لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال التطوع من ضمنها مشاركة كشافة إنسان "البنين والبنات" في تطوع حج العام 2024 بمعدل 50 مستفيدًا ومستفيدة، وإطلاق مبادرة "مُعِين" بنسختها الثالثة لتشمل صناعة قادة التطوع على مستوى أيتام المملكة، وكذلك إطلاق مسابقة تنافسية داخلية في التطوع لتحفيز العمل بين إدارات وفروع الجمعية.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "رحلة التطوع 2023" يحاكي إنجازات الجمعية في المجال التطوعي خلال العام الماضي، والتي تبنت مجموعة من الأعمال التطوعية وإشراك أفراد المجتمع في تنفيذها لتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وألقى كلمة المتطوعين المتطوعة د. هند الصليهم حيث قدمت فيها شكرها وتقديرها لجمعية إنسان لاهتمامها بالتطوع والمتطوعين وتحفيزهم، وقالت لا شك أن مشاركتنا في الأعمال التطوعية بجمعية إنسان تُسهم برفع نسبة الوعي لدينا بأهمية التطوع، وغرس هذا المبدأ السامي في نفوسنا، وخدمة الآخرين من أجل وأفضل الأعمال لما لها من أثر نفسي جميل وعمل اجتماعي راقٍ، ودافع لتقديم المزيد من الأعمال لخدمة المجتمع والوطن
وعبّرت – الصليهم- عن مشاعر الاعتزاز بهذا التكريم لكون الجمعية ركزت على التطوع والمتطوعين وقدمت المبادرات الاجتماعية، وأسهمت بهذا العمل النبيل، من خلال إتاحة مجالات التطوع، مما يخدم الكثير من فئات المجتمع، ويعزز التواصل والتكافل الاجتماعي، وينشر القيم الرفيعة، كما أن التطوع يترجم رقي الأمم والشعوب، ويقوي به نسيجها الاجتماعي، ويشجع على العطاء والبذل.
وتخلل حفل التطوع في إنسان عدد من الفقرات والفعاليّات ومن ضمنها نشيد التطوع من أداء أبناء إنسان وذلك ترسيخًا لمجهودات المتطوعين.
وفي ختام الحفل كرّم المدير العام المتطوعين الذين أسهموا بأعمال تطوعية متميزة لخدمة أبناء وأسر الجمعية ودورهم الفاعل في تقديم أعمال اجتماعية ترتقي إلى التطلعات، كما كرّم الفرق التطوعية وكشافة إنسان، ثم التقاط الصور الجماعية.
يُشار إلى أنه أُقيم على هامش حفل التطوع معرض مصاحب للتطوع، وجلسة حوارية برئاسة الإعلامي عبدالرحمن الثنيان شارك فيها مشاري بن فهد الجويرة المشرف العام على المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم، تحدث فيها عن دور قطاع التعليم في استدامة العمل التطوعي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من أبناء إنسان في الجلسة الحوارية تحدثوا فيها عن تجربتهم في العمل التطوعي وأثره في نفوسهم.