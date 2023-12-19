"إنسان" تنظم حفل التطوع السنوي 2023 وتدشن مبادرة "قادة التطوع"

يُشار إلى أنه أُقيم على هامش حفل التطوع معرض مصاحب للتطوع، وجلسة حوارية برئاسة الإعلامي عبدالرحمن الثنيان شارك فيها مشاري بن فهد الجويرة المشرف العام على المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم، تحدث فيها عن دور قطاع التعليم في استدامة العمل التطوعي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من أبناء إنسان في الجلسة الحوارية تحدثوا فيها عن تجربتهم في العمل التطوعي وأثره في نفوسهم.