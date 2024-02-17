في "رالي حائل".. 15 ألف زائر لخيمة الجامعة و169 مبادرة للمجتمع

شهدت خيمة جامعة حائل المشارِكة في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي الـ19، الذي أقيم في متنزه المغواة الترفيهي، إقبالاً كبيرًا من الزوار، الذين تجاوز عددهم الـ15 ألف زائر، استفادوا من أركان الجامعة المشاركة التي تشرف عليها مختلف الكليات والعمادات.