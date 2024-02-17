في "رالي حائل".. 15 ألف زائر لخيمة الجامعة و169 مبادرة للمجتمع

شهدت خيمة جامعة حائل المشارِكة في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي الـ19، الذي أقيم في متنزه المغواة الترفيهي، إقبالاً كبيرًا من الزوار، الذين تجاوز عددهم الـ15 ألف زائر، استفادوا من أركان الجامعة المشاركة التي تشرف عليها مختلف الكليات والعمادات.
وكان رئيس الجامعة، الدكتور راشد الشريف، قد تجوَّل قبيل بدء فعاليات الرالي على أركان الجامعة داخل مخيمها، وشدد على تقديم كل ركن خدمته للزوار؛ وذلك ليستفيد الزائر ليس فقط بالمرور، مؤكدًا لهم أن الزيارة بدون فائدة لا تعكس مشاركة الجامعة التي سخرت جميع إمكانياتها للمجتمع الحائلي أكاديميًّا ومجتمعيًّا.
ونجح المشاركون والممثلون للأركان في تمثيل الجامعة خير تمثيل.
ونشرت الجامعة على "X" إحصائية لعدد زوار أركانها، وبينت أن مسرح الأسرة والطفل زاره 2390 زائرًا، والرعاية الصحية المتكاملة 2103 زائرين، وركن البيئة 2150 زائرًا، والاستشارات القانونية 2016 زائرًا، والركن التقني 2309 زائرين، وركن النشاط الرياضي 2005 زائرين، وركن الفنون والآثار والعيادة الاجتماعية 2598 زائرًا.
وأشار الحساب ذاته إلى أن الجامعة نفذت خلال الفعاليات 91 مبادرة طبية وصحية، و78 مبادرة اجتماعية وبيئية وتقنية وقانونية، ومبادرات في مجال السياحة والآثار والرياضة، استفاد منها 15 ألف زائر.