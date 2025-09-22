رئيس جمعية خيركم يهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني الـ95

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالعزيز حنفي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكافة أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين.
وقال حنفي إن هذه المناسبة الغالية تأتي في وقت يشهد فيه وطننا الحبيب تطورًا وازدهارًا غير مسبوق، حيث حققت المملكة إنجازات عظيمة في شتى المجالات بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الطموحة التي تهدف إلى مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأضاف أن من أبرز هذه المآثر دعم الدولة لتعليم القرآن الكريم ونشره، واهتمامها الكبير بالجهود الخيرية وغير الربحية، من خلال دعم الجمعيات ومراكز القرآن الكريم، مما يعكس التزام المملكة بدستورها الذي يؤكد على مكانة القرآن الكريم في حياة المسلمين.
وأشاد رئيس "خيركم" بجهود المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، ودوره البارز في توحيد البلاد وإرساء دعائم الدولة الحديثة، مؤكداً أنه كان رمزًا للرؤية الثاقبة والعزيمة القوية، حيث استطاع بفضل قيادته الحكيمة أن يجمع شتات البلاد تحت راية واحدة، ليحقق وحدة وطنية راسخة أسست لنهضة شاملة، وبداية لمسيرة طويلة من التطور والازدهار، من خلال بناء نظام إداري متقدم ومؤسسات تعليمية وصحية، أسهمت في تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وذكر رئيس "خيركم" أن مسيرة الملك المؤسس ما زالت حاضرة من خلال التنمية التي تشهدها المملكة اليوم، حيث تواصل القيادة الرشيدة السير على نهجه في تعزيز القيم الإسلامية والمبادئ الوطنية، وتقديم مختلف أوجه الدعم للجهود الخيرية والتطوعية التي تعزز تماسك المجتمع. ودعا الجميع إلى الاحتفاء بمآثر الملك عبدالعزيز، والتأمل في إنجازاته، والعمل على استكمال مسيرته في الرقي بالوطن وخدمة أبنائه، سائلاً المولى أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم.