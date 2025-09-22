رئيس جمعية خيركم يهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني الـ95

وقال حنفي إن هذه المناسبة الغالية تأتي في وقت يشهد فيه وطننا الحبيب تطورًا وازدهارًا غير مسبوق، حيث حققت المملكة إنجازات عظيمة في شتى المجالات بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الطموحة التي تهدف إلى مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأضاف أن من أبرز هذه المآثر دعم الدولة لتعليم القرآن الكريم ونشره، واهتمامها الكبير بالجهود الخيرية وغير الربحية، من خلال دعم الجمعيات ومراكز القرآن الكريم، مما يعكس التزام المملكة بدستورها الذي يؤكد على مكانة القرآن الكريم في حياة المسلمين.