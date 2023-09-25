منسوبو "بيئة مكة" يحتفلون باليوم الوطني الـ93.. فنون شعبية وشاشات تفاعلية

احتفل منسوبو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومكتب الوزارة بمحافظة جدة باليوم الوطني 93.
وتَوَشح المكان بشعارات الوطن، واكتسى باللون الأخضر وأعلام المملكة، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة.
وشارك في الحفل فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرض، إضافة إلى رفع العلم السعودي وتوزيع الهدايا والأعلام على الموظفين والموظفات.
ويأتي احتفال فرع الوزارة استشعارًا منها بأهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة، والتي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية شهدت توحيد المملكة، واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تُدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعًا؛ لكونها مناسبة خالدة تذكرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحد البلاد، ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس رحمه الله، الذين قادوا وخططوا وحافظوا على الوطن وأمنه وأمانه"؛ داعيًا المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يُديم نعمه على مملكتنا حكومةً وشعبًا.