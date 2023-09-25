منسوبو "بيئة مكة" يحتفلون باليوم الوطني الـ93.. فنون شعبية وشاشات تفاعلية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تُدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعًا؛ لكونها مناسبة خالدة تذكرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحد البلاد، ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس رحمه الله، الذين قادوا وخططوا وحافظوا على الوطن وأمنه وأمانه"؛ داعيًا المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يُديم نعمه على مملكتنا حكومةً وشعبًا.