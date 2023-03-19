متدربو "تقنية الباحة" يشاركون في مبادرة زراعة 1000 شتلة بحرم الكلية

جاء ذلك بمشاركة أكثر من 50 متدرباً وعدد من المدربين وفريق التطوع وفريق الجوالة بالكلية وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة فهد بن مفتاح الزهراني، وحضور وكلاء ومديري الإدارات بالكلية، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي التدريبي بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية تحقيقاً للاستدامة البيئية.