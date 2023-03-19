متدربو "تقنية الباحة" يشاركون في مبادرة زراعة 1000 شتلة بحرم الكلية

شاركت الكلية التقنية للبنين بالباحة في مبادرة زراعة 1000 شتلة داخل حرم الكلية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة لعام 2023 م التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة تحت شعار "بيئتك تعرفك".
جاء ذلك بمشاركة أكثر من 50 متدرباً وعدد من المدربين وفريق التطوع وفريق الجوالة بالكلية وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة فهد بن مفتاح الزهراني، وحضور وكلاء ومديري الإدارات بالكلية، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي التدريبي بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية تحقيقاً للاستدامة البيئية.