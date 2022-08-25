"السراني": "رؤى المدينة" يقدم برهانًا تنمويًا لخدمة قاصدي مدينة المصطفى

وكان سمو ولي العهد - حفظه الله - قد أطلق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة" الذي يعد أكبر مشروع ضيافة يُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030 وسيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية ويعد مشروع رؤى المدينة دليلاً على حرص القيادة على النهضة التي تعيشها مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجعلها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.