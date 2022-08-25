"السراني": "رؤى المدينة" يقدم برهانًا تنمويًا لخدمة قاصدي مدينة المصطفى

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الإعلان عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة" الذي يأتي امتدادًا للمشروعات التنموية والإتمام بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور السراني أن مشروع "رؤى المدينة" الذي أطلق أعماله سمو ولي العهد - حفظه الله - يأتي ليعكس البعد الديني والثقافي الذي تزخر به المدينة المنورة وبرهانًا تنمويًا يخدم قاصدي مدينة المصطفى ﷺ ومحققًا للرؤية الطموحة لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر.
وكان سمو ولي العهد - حفظه الله - قد أطلق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة" الذي يعد أكبر مشروع ضيافة يُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030 وسيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية ويعد مشروع رؤى المدينة دليلاً على حرص القيادة على النهضة التي تعيشها مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجعلها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.