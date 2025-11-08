في أجواء تنافسية.. شقراء تحتضن بطولة المملكة للدراجات لفئتي الأولمبي والكبار

وانطلقت فعاليات اليوم الأول صباح الجمعة من منتزه البحيرة باتجاه طريق أشيقر لمسافة 90 كيلومترًا، فيما أقيمت منافسات اليوم الثاني صباح السبت في جبل شقراء على مسافة 50 كيلومترًا.