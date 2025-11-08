في أجواء تنافسية.. شقراء تحتضن بطولة المملكة للدراجات لفئتي الأولمبي والكبار

شهدت محافظة شقراء إقامة بطولة المملكة الأولى للدراجات لفئتي الأولمبي والكبار للموسم الرياضي 2025، برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة صالح بن راشد آل حوشان، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2025.
ونُظمت البطولة بإشراف الاتحاد السعودي للدراجات، وبمشاركة 42 دراجًا من مختلف أندية المملكة، لتكون هذه الفعالية الثانية من نوعها في شقراء، وسط حضور رسمي وإعلامي وجماهيري واسع.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول صباح الجمعة من منتزه البحيرة باتجاه طريق أشيقر لمسافة 90 كيلومترًا، فيما أقيمت منافسات اليوم الثاني صباح السبت في جبل شقراء على مسافة 50 كيلومترًا.
وعقب ختام المنافسات، جرى تتويج الفائزين في مسرح المهندس عبدالرحمن البواردي، بحضور محافظ شقراء ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والإعلاميين ومحبي رياضة الدراجات.
المركز الأول: جهاد الحسن – نادي الفتح
المركز الثاني: علي شهاب – نادي السلام
المركز الثالث: محمد مجرشي – نادي العلا
المركز الأول: نادي الفتح
المركز الثاني: نادي العلا
المركز الثالث: نادي الشباب
المركز الأول: بوليكر ونيس – نادي الرائد
المركز الثاني: يوسف بدادو – نادي السلام
المركز الثالث: عبدالله الحيدان – نادي فيفا
المركز الأول: نادي الرائد
المركز الثاني: نادي السلام
المركز الثالث: نادي الشباب
وحظيت البطولة بتفاعل واسع من محبي رياضة الدراجات ومتابعيها في المنطقة، مؤكدين أن استضافة شقراء لهذا الحدث الرياضي تعكس اهتمام الجهات الرياضية بتوسيع قاعدة المنافسات في المحافظات ودعم المواهب الشابة في هذه الرياضة المتنامية.