الأمير سعود بن نهار يبحث تعزيز هوية العمارة السعودية في الطائف

رأس محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اجتماعًا لمناقشة جهود أمانة الطائف في تعزيز هوية العمارة السعودية، ضمن إطار مبادرة "العمارة السعودية" المرتبطة برؤية المملكة 2030، وذلك بحضور أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.