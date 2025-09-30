الأمير سعود بن نهار يبحث تعزيز هوية العمارة السعودية في الطائف

رأس محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اجتماعًا لمناقشة جهود أمانة الطائف في تعزيز هوية العمارة السعودية، ضمن إطار مبادرة "العمارة السعودية" المرتبطة برؤية المملكة 2030، وذلك بحضور أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.
واستعرض الزايدي خلال الاجتماع مؤشرات أداء وحدة العمارة السعودية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تُعد نقلة نوعية في مجالي التخطيط العمراني والهندسة المعمارية، من خلال تطوير أنماط تصميمية تعكس الهوية المحلية وتلبي احتياجات السكان، مع استلهام العمارة التقليدية ودمج العناصر الطبيعية في التصاميم الحديثة لبناء بيئة حضرية مستدامة.
وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبية الطائف كوجهة سياحية واستثمارية وثقافية، من خلال نماذج معمارية تجمع بين التراث والحداثة، وتُبرز طابع المدينة الأصيل وتضاريسها الفريدة.