"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تنظم مبادرة توعوية لحماية البيئة بالحدود الشمالية

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من أهم الوجهات الشتوية في المملكة ومقصدًا للزوار وهواة الصيد المستدام والتخييم والرحلات البرية. وتمتد المحمية على مساحة 91,500 كم2، ما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر المحمية بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد كما تضم بين جنباتها عددًا من أهم المعالم التاريخية والتراثية العريقة.