"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تنظم مبادرة توعوية لحماية البيئة بالحدود الشمالية

نظمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس الأحد مبادرة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها في منطقة الحدود الشمالية بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.
وجاء إطلاق المبادرة في فيضة زعبية بمشاركة إمارة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بمركز لينة، ومركز الشعبة، ومركز أم رضمة، إضافة إلى الأمن البيئي وشرطة لينة ومركز الدفاع المدني وبلدية لينة.
وشارك 85 متطوعًا في المبادرة التي تستهدف توعية زوار المتنزهات والفياض داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بأهمية المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية والغطاء النباتي، وتهيئة المتنزهات لزوار ورواد الموسم الشتوي للمحمية.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من أهم الوجهات الشتوية في المملكة ومقصدًا للزوار وهواة الصيد المستدام والتخييم والرحلات البرية. وتمتد المحمية على مساحة 91,500 كم2، ما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر المحمية بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد كما تضم بين جنباتها عددًا من أهم المعالم التاريخية والتراثية العريقة.