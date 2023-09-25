جازان.. برنامج تدريبي لطلاب التعليم العام بـ"هيئة تطوير المناطق الجبلية"

نظمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، اليوم الاثنين، برنامجاً تدريبياً ضمن فعاليات اليوم الوطني 93، بمشاركة طلاب التعليم العام.
وتضمّن البرنامج تعريفاً عما تقدمه الهيئة من دعم وتشجيع للمزارعين واستعراض ما تحويه مشاتل الهيئة النموذجية من شتلات للبن والفواكه الاستوائية والصندل وغيرها من المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي.
كما اشتمل البرنامج على دورة تدريبية عن طريقة الزراعة الصحيحة لأشجار البن وآلية المحافظة عليها، وطرق إضافتها إلى الأرض الزراعية بعد تقليم الأشجار، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الآفات الحشرية.
وأكد مدير عام الهيئة المهندس ظافر الفهاد أن البرنامج التدريبي يهدف إلى مواصلة تثقيف أبنائنا الطلاب بأهمية الزراعة المستدامة وتحسين جودتها مساهمة من الهيئة في مبادرتي سمو ولي العهد "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، تحت رعاية مباشرة من أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.