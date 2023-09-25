جازان.. برنامج تدريبي لطلاب التعليم العام بـ"هيئة تطوير المناطق الجبلية"

كما اشتمل البرنامج على دورة تدريبية عن طريقة الزراعة الصحيحة لأشجار البن وآلية المحافظة عليها، وطرق إضافتها إلى الأرض الزراعية بعد تقليم الأشجار، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الآفات الحشرية.