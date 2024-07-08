بحضور 300 شخص من المجتمع المحلي.. "تعليم عسير" يطلق البرنامج الصيفي "بأطفالنا.. نُباهي"

وتتوالى الفعاليات طيلة الأيام المقبلة وتحوي لقاءً إلكترونياً بعنوان (يداً بيد لدعم أطفالنا)، وعروضاً للأماكن السياحية، ومسابقات ثقافية، وسرد عدد من القصص المتنوعة، والفنون الأدائية، وبرامج صحية، وبرنامج التغذية السليمة، وأنشطة حركية، وتفاعلية وجماعية، وتمارين رياضية، وركوب الدراجات، بالإضافة إلى أركان فن الزيزون، والطباعة والرسم، والإعلامي الصغير، واستديو التصوير، والشيف الصغير، والقَّط العسيري، وركن الزراعة، والتجارب العلمية.