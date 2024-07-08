بحضور 300 شخص من المجتمع المحلي.. "تعليم عسير" يطلق البرنامج الصيفي "بأطفالنا.. نُباهي"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مساء أمس، في حديقة المشهد بأبها، البرنامج الصيفي (بأطفالنا.. نُباهي)، والذي يستهدف الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، بحضور مدير عام التعليم فهد عقالا، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع، و300 من المجتمع المحلي، وبتنظيم من إدارة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة، بالتعاون مع عدة جهات.
وأوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة فوزية عزيز، أن البرنامج يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية والتعليمية والترفيهية التي سيتم تنفيذها مطلع شهر محرم وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته من العام الحالي، لافتة إلى أن البرنامج اشتمل في يومه الأول على عروض مرئية تحدثت عن أهمية مرحلة رياض الأطفال.
وتتوالى الفعاليات طيلة الأيام المقبلة وتحوي لقاءً إلكترونياً بعنوان (يداً بيد لدعم أطفالنا)، وعروضاً للأماكن السياحية، ومسابقات ثقافية، وسرد عدد من القصص المتنوعة، والفنون الأدائية، وبرامج صحية، وبرنامج التغذية السليمة، وأنشطة حركية، وتفاعلية وجماعية، وتمارين رياضية، وركوب الدراجات، بالإضافة إلى أركان فن الزيزون، والطباعة والرسم، والإعلامي الصغير، واستديو التصوير، والشيف الصغير، والقَّط العسيري، وركن الزراعة، والتجارب العلمية.
وأضافت "عزيز" أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال الأنشطة الصيفية التي تستهدف الطفل، واستثمار الإجازة في تنمية مهارات وقدرات الأطفال، وتحسين جودة الوقت الذي يقضيه الطفل خلال العطل والإجازات الصيفية.