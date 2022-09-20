"التعليم" تنظّم محاضرة عن اليوم الوطني 92 لنزلاء "سجن تربة"

لتكتمل مسيرة العطاء في ظل القيادة الرشيدة، حفظها الله، التي تحرص دائمًا على تلمُّس احتياجات المواطنين، وتوفير وتسخير الإمكانات كافة؛ لخدمة الوطن والمواطن، وتحقيق ما يصبو إليه في مختلف مجالات التنمية؛ تجسيدًا لعمق المحبّة المتبادلة بين القائد والشعب.