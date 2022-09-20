"التعليم" تنظّم محاضرة عن اليوم الوطني 92 لنزلاء "سجن تربة"

نظّم مكتب التعليم بتربة، بالتعاون مع إدارة سجن المحافظة، اليوم الثلاثاء؛ محاضرة عن اليوم الوطني 92، قدمها فايح بن لواح البقمي.
جاء ذلك بحضور مدير سجن محافظة تربة النقيب مهندس صالح ذعار العتيبي، وعدد من المنسوبين والنزلاء.
وتحدّث "البقمي" عن أهمية الاستشعار لأهمية اليوم الوطني السعودي في نفوسنا، وغرس هذه القيمة لتبقى ثابتة تتوارثها الأجيال القادمة من الأبناء والبنات.
لتكتمل مسيرة العطاء في ظل القيادة الرشيدة، حفظها الله، التي تحرص دائمًا على تلمُّس احتياجات المواطنين، وتوفير وتسخير الإمكانات كافة؛ لخدمة الوطن والمواطن، وتحقيق ما يصبو إليه في مختلف مجالات التنمية؛ تجسيدًا لعمق المحبّة المتبادلة بين القائد والشعب.