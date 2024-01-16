تستهدف 7 آلاف طفل وطفلة ..محافظ الليث يُدشّن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

واستمع المحافظ خلال تدشين الحملة لشرحٍ مفصل من الزبيدي، عن الحملة التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة على مدى أسبوعين، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين فيها قرابة 7 آلاف طفل وطفلة، وذلك عبر 19 مركزًا صحيًا وبرنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به الفرق المتحركة في سائر مراكز وقرى المحافظة، والفرق الثابتة، موضحًا أنه قد تم تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة، داعيًا أهالي المحافظة للاستفادة من الحملة.