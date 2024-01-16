تستهدف 7 آلاف طفل وطفلة ..محافظ الليث يُدشّن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بمكتبه، اليوم ، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الأولى) في جميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة، بحضور مساعد مدير مستشفى الليث العام لشؤون المراكز الصحية علي حامد الزبيدي، ومدير إدارة الخدمات التمريضية أحمد عطية الحرتومي.
فيما ثمّن محافظ الليث ما تبذله وزارة الصحة من جهود للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
واستمع المحافظ خلال تدشين الحملة لشرحٍ مفصل من الزبيدي، عن الحملة التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة على مدى أسبوعين، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين فيها قرابة 7 آلاف طفل وطفلة، وذلك عبر 19 مركزًا صحيًا وبرنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به الفرق المتحركة في سائر مراكز وقرى المحافظة، والفرق الثابتة، موضحًا أنه قد تم تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة، داعيًا أهالي المحافظة للاستفادة من الحملة.
وأكد المحافظ أهمية الحملة والدور المهم الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة، متمنيًا التوفيق للقائمين عليها، وأن تُحقق أهدافها في الوقاية من شلل الأطفال.