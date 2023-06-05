"العمري" يُكَرّم موظفي النقل بالخرمة لجهودهم التي بذلوها خلال الحالة المطرية

نيابة عن مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة المهندس "خالد بن سباح العتيبي" كرّم مدير مكتب فرع الوزارة بمحافظة الخرمة المهندس "عبدالله بن ظافر العمري" عددًا من الموظفين ورؤساء الأقسام من منسوبي مكتب الوزارة بالمحافظة، وفرقة الطرق الترابية؛ نظير جهودهم التي بذلوها خلال الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية.
وقدّم "العمري" للمكرَّمين شهادات شكر وتقدير نظير جهودهم؛ مؤكدًا أن الوزارة -ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة- لا تألو جهدًا في دعم وتكريم المتميزين في أداء أعمالهم خدمة للوطن والمواطن؛ معربًا عن شكره وتقديره للجميع على هذه الجهود المثمرة والتي يفخر بها الجميع.