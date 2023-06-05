"العمري" يُكَرّم موظفي النقل بالخرمة لجهودهم التي بذلوها خلال الحالة المطرية

وقدّم "العمري" للمكرَّمين شهادات شكر وتقدير نظير جهودهم؛ مؤكدًا أن الوزارة -ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة- لا تألو جهدًا في دعم وتكريم المتميزين في أداء أعمالهم خدمة للوطن والمواطن؛ معربًا عن شكره وتقديره للجميع على هذه الجهود المثمرة والتي يفخر بها الجميع.