"تعليم الطائف" يناقش خطط الاختبارات المركزية لرفع نواتج التعلم

بيئة محفزة ومؤشرات أداء وأكد الدكتور الغامدي على أهمية تكامل الجهود بين فرق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تمثل فرصة حقيقية لتقييم نواتج التعلم وتشخيص الفجوات التعليمية، ما يسهم في تطوير استراتيجيات التدريس ورفع مستوى تحصيل الطلاب.