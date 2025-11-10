"تعليم الطائف" يناقش خطط الاختبارات المركزية لرفع نواتج التعلم

في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز جودة الأداء التعليمي، عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اجتماعًا للجنة الإشرافية المعنية بتطبيق الاختبارات المركزية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1447هـ، وذلك برئاسة المدير العام الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية، مع تحديد المواد والصفوف الدراسية المستهدفة، والتركيز على أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الاختبارات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بيئة محفزة ومؤشرات أداء وأكد الدكتور الغامدي على أهمية تكامل الجهود بين فرق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تمثل فرصة حقيقية لتقييم نواتج التعلم وتشخيص الفجوات التعليمية، ما يسهم في تطوير استراتيجيات التدريس ورفع مستوى تحصيل الطلاب.
كما شدد على أهمية التوعية بآلية الاختبارات لدى الطلاب وأولياء الأمور، ومتابعة تنفيذ الخطة من خلال مؤشرات أداء واضحة وتغذية راجعة مستمرة لتحسين الأداء التعليمي في الأعوام المقبلة.
خطوة لتعزيز الجودة وتقليص الفجوات وتهدف الاختبارات المركزية إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب في المواد الأساسية، ما يساهم في تحسين جودة التعليم العام، وتطوير قدرات الطلاب، وتقليص الفجوات التعليمية بين المدارس والمناطق.