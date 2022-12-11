"هيئة المحاسبين" تنظم أول مؤتمر دولي للتعليم المحاسبي مطلع 2023

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر تهدف إلى صياغة التصور العام حول مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل لتعزيز مهنة المحاسبة، مضيفة أن المؤتمر سيشهد إطلاق مبادرات محاسبية منها "الهاكاثون المحاسبي" الذي يستهدف تبني الابتكار في الحلول التقنية المحاسبية، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي ومسابقات إثرائية.