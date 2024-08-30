"وقاء" تفحص 2513 مطية وتنفذ 100 جولة وقائية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

يُشار إلى أن مركز وقاء يقوم من خلال فرق الصحة الحيوانية بجهود كبيرة خلال فترة المهرجان، حيث يتم تطبيق أحدث البروتوكولات الصحية والمعايير البيطرية في عمليات الفحص والتقصي الوبائي، إلى جانب عمل الفرق المتخصصة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، وتستخدم تقنيات حديثة لتقديم العناية الطبية بواسطة العيادات البيطرية للمركز، مما يسهم في السيطرة على أي حالة مرضية بسرعة وفعالية، ويضمن بيئة صحية وآمنة للهجن والمشاركين من مخاطر الصحة الحيوانية.